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Pioli da un segnale alla squadra. Fuori Biraghi e Eysseric, dentro Dias e Olivera

Durante l'intervallo, Pioli rivoluzione la squadra con due cambi. Fuori uno spento Biraghi e dentro l'uruguaiano Maxi Olivera. Fuori anche Eysseric, apparso fuori forma, e dentro Gil Dias al rientro d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2017 15:55
Pioli da un segnale alla squadra. Fuori Biraghi e Eysseric, dentro Dias e Olivera - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Durante l'intervallo, Pioli rivoluzione la squadra con due cambi. Fuori uno spento Biraghi e dentro l'uruguaiano Maxi Olivera. Fuori anche Eysseric, apparso fuori forma, e dentro Gil Dias al rientro dall'infortunio di qualche settimana va.

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