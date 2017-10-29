Pioli da un segnale alla squadra. Fuori Biraghi e Eysseric, dentro Dias e Olivera
Durante l'intervallo, Pioli rivoluzione la squadra con due cambi. Fuori uno spento Biraghi e dentro l'uruguaiano Maxi Olivera. Fuori anche Eysseric, apparso fuori forma, e dentro Gil Dias al rientro d...
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2017 15:55
Durante l'intervallo, Pioli rivoluzione la squadra con due cambi. Fuori uno spento Biraghi e dentro l'uruguaiano Maxi Olivera. Fuori anche Eysseric, apparso fuori forma, e dentro Gil Dias al rientro dall'infortunio di qualche settimana va.