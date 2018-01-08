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Pres. Cagliari: "Vogliamo un terzino sinistro". Maxi Olivera il candidato?

Nei giorni scorsi si è parlato di Maxi Olivera in ottica Cagliari. Che sia una conferma quella data dal presidente sardo?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2018 11:48
Pres. Cagliari: "Vogliamo un terzino sinistro". Maxi Olivera il candidato? - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato ha un emittente locale del calciomercato di riparazione della squadra sarda. Queste le sue parole: "Prenderemo 3-4 giocatori. Anche Capuano è in uscita e in questo caso la richiesta è del giocatore che vuole più spazio. Con la sua partenza dovremo prendere assolutamente un centrale mancino, perché senza Marco non ne abbiamo più in rosa. Sulle fasce prenderemo o un terzino sinistro o un destro che sappia giocare anche a sinistra".

Nei giorni scorsi si è parlato di Maxi Olivera in ottica Cagliari. Che sia una conferma?

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