Pres. Cagliari: "Vogliamo un terzino sinistro". Maxi Olivera il candidato?

Nei giorni scorsi si è parlato di Maxi Olivera in ottica Cagliari. Che sia una conferma quella data dal presidente sardo?

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato ha un emittente locale del calciomercato di riparazione della squadra sarda. Queste le sue parole: "Prenderemo 3-4 giocatori. Anche Capuano è in uscita e in questo caso la richiesta è del giocatore che vuole più spazio. Con la sua partenza dovremo prendere assolutamente un centrale mancino, perché senza Marco non ne abbiamo più in rosa. Sulle fasce prenderemo o un terzino sinistro o un destro che sappia giocare anche a sinistra".

Nei giorni scorsi si è parlato di Maxi Olivera in ottica Cagliari. Che sia una conferma?