La nuova difesa della Fiorentina è quasi fatta, e anche Diallo del Monaco è vicino all'arrivo a Firenze

Dopo Bruno Gaspar anche il centrale del Monaco Diallo sembra ad un passo. Adesso manca solo un terzino sinistro, senza dimenticare Olivera...

Come riporta La Nazione, sono prossimi in casa viola due arrivi in difesa, anzi quattro considerati Vitor Hugo e Nikola Milenkovic già aggiunti da qualche settimana al reparto: sono a un passo dalla Fiorentina anche il portoghese Bruno Gaspar (24 anni, terzino destro del Vitoria Guimaraes) e il francese Abdou Diallo (21 anni, centrale del Monaco, dove ha totalizzato 10 presenze, compresa quella in Champions contro il Bayer Leverkusen). Corvino spera di chiudere le due trattative nelle prossime ore: investimento complessivo di 8 milioni, due colpi che disegnano in modo (abbastanza) definitivo l’assetto della difesa a quattro, che al centro avrà come punti di riferimento Vitor Hugo e Astori al centro, a sinistra titolare o come prima alternativa se il mercato dovesse proporre ulteriori possibilità, il confermato Maxi Olivera.