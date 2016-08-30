Alonso via, ecco il sostituto: è Maximiliano Olivera del Penarol

Con Marcos Alonso ad un passo dal Chelsea di Antonio Conte, complice l'offerta da 27 milioni di euro formulata dai blues, la Fiorentina deve urgentemente trovare un sostituto. E, in questo senso, dall...

Con Marcos Alonso ad un passo dal Chelsea di Antonio Conte, complice l'offerta da 27 milioni di euro formulata dai blues, la Fiorentina deve urgentemente trovare un sostituto. E, in questo senso, dall'Uruguay arrivano insistenti voci su un'imminente chiusura con il Penarol per Maximiliano Olivera, terzino sinistro del club con cui la viola ha già trattato, pare ormai senza fortuna, per Nandez. L'affare viene già dato per fatto, anche se la chiusura dipenderà dal buon esito della trattativa tra Fiorentina e Chelsea. Adesso si tratta soltanto di attendere: nelle prossime ore l'asse Londra-Firenze potrebbe innescare quello Firenze-Uruguay, forse già in serata.