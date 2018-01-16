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Bendetto Ferrara: “Pioli si è messo in ginocchio per chiedere qualcuno meglio di Olivera”

Così Benedetto Ferrara su La Repubblica edizione Firenze parla di Maxi Olivera, terzino su cui è già arrivato il via libera di Pioli per una eventuale cessione:Maxi Olivera: era arrivato come premio a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2018 12:53
Bendetto Ferrara: “Pioli si è messo in ginocchio per chiedere qualcuno meglio di Olivera” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Così Benedetto Ferrara su La Repubblica edizione Firenze parla di Maxi Olivera, terzino su cui è già arrivato il via libera di Pioli per una eventuale cessione:

Maxi Olivera: era arrivato come premio aziendale per la super mega plusvalenza di Alonso, ma dopo averlo visto in azione Pioli si è messo in ginocchio e ha chiesto a Cognigni e ai suoi uomini di prendergli Biraghi. Niente di più facile: affare fatto, non costava nulla. Ed è per questo che adesso si parla insistentemente del possibile arrivo di Antonelli dal Milan. Se ne parla proprio perché non costa nulla e il giocatore sembra accettare di buon grado il trasferimento a Firenze. Il tutto anche se, per il momento, la Fiorentina non ha fatto alcuna mossa reale per arrivare al terzino sinistro rossonero. Poi ci sarebbe anche da accontentare Maxi Olivera, che per ora si è limitato a rifiutare il ritorno in Uruguay, mentre la trattativa con Cagliari resta in sospeso.

 

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