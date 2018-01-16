Bendetto Ferrara: “Pioli si è messo in ginocchio per chiedere qualcuno meglio di Olivera”

Così Benedetto Ferrara su La Repubblica edizione Firenze parla di Maxi Olivera, terzino su cui è già arrivato il via libera di Pioli per una eventuale cessione:Maxi Olivera: era arrivato come premio a...

Così Benedetto Ferrara su La Repubblica edizione Firenze parla di Maxi Olivera, terzino su cui è già arrivato il via libera di Pioli per una eventuale cessione: