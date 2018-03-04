Maxi Olivera: "Non ho parole. Ricorderò per sempre tutti i momenti vissuti assieme"

Maxi Olivera ha parlato attraverso Instagram, queste le sue parole:"Non ci sono parole per questo brutto momento! Tutti quelli che ti conoscevano, ti ricorderanno per sempre, per la grandissima person...

Maxi Olivera ha parlato attraverso Instagram, queste le sue parole:

"Non ci sono parole per questo brutto momento! Tutti quelli che ti conoscevano, ti ricorderanno per sempre, per la grandissima persona che eri, è per questo che rimarrai sempre nei nostri cuori ASTO!! Tengo per sempre tutti i momenti vissuti assieme! Le mie più sincere condoglianze e tanta forza alla famiglia!! Riposa in pace Davide!"