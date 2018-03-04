Maxi Olivera: "Non ho parole. Ricorderò per sempre tutti i momenti vissuti assieme"
Maxi Olivera ha parlato attraverso Instagram, queste le sue parole:"Non ci sono parole per questo brutto momento! Tutti quelli che ti conoscevano, ti ricorderanno per sempre, per la grandissima person...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 20:51
Maxi Olivera ha parlato attraverso Instagram, queste le sue parole:
"Non ci sono parole per questo brutto momento! Tutti quelli che ti conoscevano, ti ricorderanno per sempre, per la grandissima persona che eri, è per questo che rimarrai sempre nei nostri cuori ASTO!! Tengo per sempre tutti i momenti vissuti assieme! Le mie più sincere condoglianze e tanta forza alla famiglia!! Riposa in pace Davide!"