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Maxi Olivera: "Non ho parole. Ricorderò per sempre tutti i momenti vissuti assieme"

Maxi Olivera ha parlato attraverso Instagram, queste le sue parole:"Non ci sono parole per questo brutto momento! Tutti quelli che ti conoscevano, ti ricorderanno per sempre, per la grandissima person...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 20:51
Maxi Olivera: "Non ho parole. Ricorderò per sempre tutti i momenti vissuti assieme" -
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Maxi Olivera ha parlato attraverso Instagram, queste le sue parole:

"Non ci sono parole per questo brutto momento! Tutti quelli che ti conoscevano, ti ricorderanno per sempre, per la grandissima persona che eri, è per questo che rimarrai sempre nei nostri cuori ASTO!! Tengo per sempre tutti i momenti vissuti assieme! Le mie più sincere condoglianze e tanta forza alla famiglia!! Riposa in pace Davide!"

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