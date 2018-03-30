Olivera: "Voglio giocare, alla Fiorentina o altrove. Su Astori Della Valle ci ha detto..."

Maxi Olivera ha parlato a Fox Sport Uruguay. Queste le sue parole:"Questa stagione è stata complicata rispetto a quella passata in cui ho giocato di più. Il tecnico è cambiato e sono arrivati tanti gi...

Maxi Olivera ha parlato a Fox Sport Uruguay. Queste le sue parole:

"Questa stagione è stata complicata rispetto a quella passata in cui ho giocato di più. Il tecnico è cambiato e sono arrivati tanti giocatori nuovi. Nonostante questo non stiamo ottenendo i risultati che ci eravamo messi come obiettivo. Io continuo ad allenarmi come sempre, aspettando un’opportunità dall’allenatore”.

Mi alleno giorno dopo giorno per migliorare la mia fase difensiva in primis, ma anche quella offensiva. Un laterale moderno deve saper fare bene entrambe. La mia mentalità è quella di non arrendermi e cercare di invertire questa situazione”.

Ora è difficile andare in nazionale, ma l’anno scorso era il mio sogno. Ora penso solo a riconquistarmi il posto da titolare, a Firenze o da un’altra parte”.

Difficile parlare della vicenda Astori. Eravamo a Udine, dove alle 15 avremmo dovuto giocare contro l’Udinese e durante la colazione ci hanno comunicato la notizia. Non ci credevamo. Ero abituato a vederlo tutti i giorni, è stata molto dura prendere atto della sua scomparsa da un momento all’altro appena svegliati. La prima settimana, in particolare, è stata durissima. Dovevamo allenarci e stare insieme pensando che lui non c’era. L’unico modo per andare avanti è pensare positivo come faceva lui. Voleva bene alla squadra. Dobbiamo omaggiarlo cercando di portare la Fiorentina più in alto possibile”.

Il Presidente Della Valle ci ha detto che la società starà vicino alla famiglia di Davide, ma ancora non c’è nulla di ufficiale nonostante sia uscite molte voci a riguardo.

Pioli lavora molto sullo stile di gioco e sulla tattica. Chiede molta intensità in fase di pressing e quando si marca l’avversario. Sta lavorando con una squadra per gran parte nuova e molto giovane, ci sono stati tanti cambiamenti rispetto alla passata stagione. Quest’anno è servito a conoscerci e ultimamente i risultati e la posizione in classifica sono migliorati, ma al momento siamo fuori dall’obiettivo di inizio stagione: la qualificazione all’Europa League.

Voglio giocare e continuerò a lottare per riuscirci, poi vedremo. Sarei felice se il mio futuro fosse ancora qua, perché la Fiorentina è un grande club e Firenze è una città fantastica, ma cercherò in ogni caso di giocare, che è ciò che conta"