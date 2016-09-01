Olivera: "Sorpreso di essere qui, ecco il mio ruolo. Batistuta e Baggio..."

Ecco le prime parole di Maxi Olivera, nuovo terzino viola, al canale ufficiale del club: "Sono molto felice, arrivare a Firenze mi ha colto quasi di sorpresa, ma è una bellissima città. Sono difensore...

A cura di Redazione Labaroviola 01 settembre 2016 20:03

Condividi