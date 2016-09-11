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Olivera: "Peccato la sospensione, il meglio deve ancora venire"

Muy feliz por el debut!!Una lastima la suspensión del partido, lo mejor está por venir! Vamos por más! 💪🏾". Maxi Olivera parla così, sul suo profilo twitter, del suo debutto in maglia vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2016 19:19
Olivera: "Peccato la sospensione, il meglio deve ancora venire" -
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Muy feliz por el debut!!Una lastima la suspensión del partido, lo mejor está por venir! Vamos por más! #ForzaViola 💪🏾". Maxi Olivera parla così, sul suo profilo twitter, del suo debutto in maglia viola, nella gara poi sospesa oggi contro il Genoa. Questa la traduzione: "Molto felice per il debutto, un peccato la sospensione della partita... ma il meglio deve ancora venire!"

Questo è il tweet del difensore uruguaiano

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