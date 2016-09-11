Olivera: "Peccato la sospensione, il meglio deve ancora venire"
Muy feliz por el debut!!Una lastima la suspensión del partido, lo mejor está por venir! Vamos por más! 💪🏾". Maxi Olivera parla così, sul suo profilo twitter, del suo debutto in maglia vi...
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2016 19:19
Muy feliz por el debut!!Una lastima la suspensión del partido, lo mejor está por venir! Vamos por más! #ForzaViola 💪🏾". Maxi Olivera parla così, sul suo profilo twitter, del suo debutto in maglia viola, nella gara poi sospesa oggi contro il Genoa. Questa la traduzione: "Molto felice per il debutto, un peccato la sospensione della partita... ma il meglio deve ancora venire!"
Questo è il tweet del difensore uruguaiano