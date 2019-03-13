"Badelj chiedeva troppo. Olivera? Non è colpa di Corvino se sbagliava anche la strada per andare ad allenarsi"
Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:"La Fiorentina aveva offerto 1,6 milioni a Badelj, lui chiedeva troppo. La colpa è dei giocatori che non re...
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2019 16:05
Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:
"La Fiorentina aveva offerto 1,6 milioni a Badelj, lui chiedeva troppo. La colpa è dei giocatori che non rendono all'altezza a Firenze, non di Corvino e Della Valle. Maxi Olivera aveva giocato 5 anni nel Penarol: il curriculum dava ragione a Corvino, il Penarol è sul livello di Boca e Flamengo. Una volta arrivato a Firenze non trovava neanche la strada per lo stadio, allora la colpa è sua, non della società"