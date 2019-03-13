"Badelj chiedeva troppo. Olivera? Non è colpa di Corvino se sbagliava anche la strada per andare ad allenarsi"

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:"La Fiorentina aveva offerto 1,6 milioni a Badelj, lui chiedeva troppo. La colpa è dei giocatori che non re...

A cura di Redazione Labaroviola 13 marzo 2019 16:05

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