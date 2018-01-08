Il Cagliari stringe per Olivera: trattativa quasi chiusa. Per Carlos Sanchez in Sardegna serve più tempo...

La Gazzetta dello sport oggi in edicola afferma che il Cagliari ha quasi chiuso l'affare con la Fiorentina per assicurarsi il terzino sinistro Maxi Olivera. I sardi sono molto interessati anche al cen...

La Gazzetta dello sport oggi in edicola afferma che il Cagliari ha quasi chiuso l'affare con la Fiorentina per assicurarsi il terzino sinistro Maxi Olivera. I sardi sono molto interessati anche al centrocampista Carlos Sanchez, ma per questo secondo affare servirà più tempo e si andrà, probabilmente, a fine gennaio.