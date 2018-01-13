Il Penarol chiede Maxi Olivera a Corvino, ma il giocatore ha detto di no

Maxi Olivera è in uscita, con il Cagliari che da tempo lo cerca. Eppure, anche in questo caso, sarà necessario aspettare la prossima settimana. Ci sarebbe stato - secondo quanto riporta La Nazione - ...

A cura di Redazione Labaroviola 13 gennaio 2018 15:20

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Olivera

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