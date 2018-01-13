Il Penarol chiede Maxi Olivera a Corvino, ma il giocatore ha detto di no
Maxi Olivera è in uscita, con il Cagliari che da tempo lo cerca. Eppure, anche in questo caso, sarà necessario aspettare la prossima settimana. Ci sarebbe stato - secondo quanto riporta La Nazione - ...
A cura di Redazione Labaroviola
13 gennaio 2018 15:20
Maxi Olivera è in uscita, con il Cagliari che da tempo lo cerca. Eppure, anche in questo caso, sarà necessario aspettare la prossima settimana. Ci sarebbe stato - secondo quanto riporta La Nazione - anche un timido sondaggio del Penarol, ma il giocatore non vorrebbe tornare in patria senza aver avuto la possibilità di giocare con maggiore continuità.