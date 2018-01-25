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Fiorentina, per comprare bisogna cedere: ma i nodi Sanchez, Maxi Olivera e Cristoforo bloccano Corvino

La Repubblica in edicola oggi si sofferma ancora una volta sul mercato viola. Una sessione, quella invernale, dalla quale è praticamente impossibile attendersi grandi nomi e grandi colpi. Eppure, a me...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 gennaio 2018 11:10
Fiorentina, per comprare bisogna cedere: ma i nodi Sanchez, Maxi Olivera e Cristoforo bloccano Corvino - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Repubblica in edicola oggi si sofferma ancora una volta sul mercato viola. Una sessione, quella invernale, dalla quale è praticamente impossibile attendersi grandi nomi e grandi colpi. Eppure, a meno di una settimana dalla chiusura del calciomercato di gennaio, restano alcuni nodi da sciogliere partendo proprio dai giocatori fin qui poco utilizzati ed evidentemente ritenuti non indispensabili dal tecnico. Come Maxi Olivera. Per lui quattro presenze e le ultime otto di campionato in panchina. Il nome di Antonelli del Milan rimane valido, col giocatore che non trova spazio coi rossoneri. Spostandoci a centrocampo, è evidente come Pioli non abbia riserve all’altezza. Cristoforo ha giocato soltanto 48’ in stagione e in caso di forfait di uno tra Veretout, Benassi e Badelj ecco che manca la giusta alternativa.

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