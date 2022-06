Il procuratore di Agustin Alvarez annuncia: “Firmeremo con il Sassuolo, nel week end saremo in Italia”

È fatta per Agustin Alvarez al Sassuolo. La conferma arriva direttamente dall’agente dell’uruguaiano classe 2001, intervistato da 100% Deporte: “Nelle prossime ore firmeremo la documentazione e il contratto con il Sassuolo, l’idea è quella di andare in Italia nel fine settimana. Ci sono stati dei contatti con con il River Plate, ma con il Sassuolo eravamo molto avanti ed abbiamo deciso di andare in Europa”. Lo riporta TMW

