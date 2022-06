CorSport, lussazione alla spalla per Carnesecchi: rischio operazione e lungo stop. Lazio torna su Vicario?

La Lazio vira su Guglielmo Vicario? “Marco Carnesecchi, primo obiettivo della Lazio per la porta, tiene in ansia tutti. Ieri s’è fatto male durante l’allenamento dell’Under 21, in serata sono emerse le prime notizie. Il portiere è finito ko per un infortunio ad una spalla, effettuerà i controlli oggi. Si parla di lussazione, il rischio è che l’incidente abbia provocato un infortunio più grave tanto da costringerlo ad operarsi. In questo caso rischierebbe uno stop di due mesi se non di tre. Se dovesse fermarsi così tanto, l’affare con l’Atalanta non potrebbe concludersi a meno che Sarri non decida di iniziare la stagione con Reina tra i pali. Siamo nel campo delle ipotesi, la speranza è che Carnesecchi se la cavi con uno stop breve, tale da non compromettere il suo arrivo a Roma”. Lo scrive Il Corriere dello Sport.