Corriere dello Sport, per Alvarez la Fiorentina offre 16 milioni. Oggi la risposta del Penarol 

Stamani a Fiorentina conoscerà la risposta in arrivo dal Penarol all’ultima proposta fatta per prendere Agustin Alvarez Martinez. L’offerta é stata alzata fin quasi a 17 milioni della clausola rescissoria inserita sul contratto di Alvarez. La Fiorentina ha aggiunto sul piatto 2-3 milioni. La Fiorentina ha alzato l’offerta da 13 milioni a 16 complessivi, proprio perché non vuole andare oltre il 10 per cento sulla eventuale rivendita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

