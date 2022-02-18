Presidente Penarol ammette: "Agustin è arrabbiato con me per non essere andato alla Fiorentina"

Agustin Alvarez, attaccante classe 2001, è la nuova stella del calcio uruguaiano, la Fiorentina ci ha provato a gennaio

Ignacio Ruglio presidente del Penarol, ha parlato della trattativa con la Fiorentina per Agustin Alvarez, con cui i discorsi con la società viola si sono interrotti dopo la richiesta del club uruguaiano del 30% per la futura rivendita. Le sue parole alla radio sudamericana Sport360

“Dobbiamo capire Agustin Alvarez nel suo umore, stava per firmare con la Fiorentina, è arrabbiato con me e devo capirlo, io credo che l’offerta della Fiorentina stia per essere rilanciata, il ragazzo deve capire che ci saranno tante offerte, le cifre che chiediamo per la sua cessione sono perfette ed in linea con il calcio europeo. Lo voleva anche il River ma la nostra richiesta economica gli ha fatti scappare”

DUNCAN PARLA DELLA FIORENTINA E DELLA SUA STAGIONE

game slot gacor terbaik

https://www.labaroviola.com/duncan-rassicura-ikone-e-cabral-lavorano-sodo-sassuolo-mia-ex-non-sara-partita-come-le-altre/166008/