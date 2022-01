Accordo tra Fiorentina e Agustin Alvarez, contratto di 5 anni da giugno. 13 milioni al Penarol

Trattativa in stato avanzato tra i due club, anche se c’è ancora distanza tra la valutazione di 15 milioni e l’offerta viola di circa 13, ma in questi ultimi giorni di mercato le parti cercheranno di trovare l’intesa. Il classe 2001 ha già manifestato il proprio gradimento al club viola, dopo che a dicembre l’agente del giocatore aveva incontrato anche Burdisso a Firenze. La Fiorentina proverà a chiudere, anche grazie all’accordo già raggiunto con il giocatore per un contratto di 5 anni. In caso di accordo anche col club, El Canario rimarrà fino a giugno in Uruguay per poi trasferirsi in Italia. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.

