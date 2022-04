La Nazione avvisa: “Attenta Fiorentina, anche Milan e Inter vogliono prendere Agustin Alvarez”

Non si registrano passi in avanti nella trattativa tra la Fiorentina e il Penarol per Agustin Alvarez Martinez, attaccante classe 2001 finito decisamente nel mirino della Fiorentina durante il mercato di gennaio. Si parlò allora di un’offerta di 13 milioni più bonus per il giovane centravanti. Sul quale in passato si era registrato anche l’interesse di Inter e Milan. Lo scrive La Nazione

