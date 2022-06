Presidente Penarol: “Agustin Alvarez al Sassuolo? Ci offrono 20% su rivendita, Fiorentina solo il 10%”

Agustin Alvarez, attaccante uruguaiano classe 2001, che in patria paragonano a Suarez, era stato molto vicino alla Fiorentina nel mercato di gennaio. Operazione che poi è saltata per via della percentuale di futura rivendita destinata al Penarol. Nella giornata di ieri è emersa la notizia dell’offerta accettata al Sassuolo, che è ad un passo dall’acquisto, beffando la Fiorentina. Queste le parole del presidente del Penarol, Ignacio Ruglio, le sue parole a radio 1010:

“Abbiamo raggiunto un accordo con il Sassuolo, ho informato il nostro consiglio di amministrazione, non abbiamo avuto posizione contrarie a questa trattativa, andremo avanti in questa trattativa anche se aspettiamo che questa offerta venga formalizzata ufficialmente. Rispetto alla Fiorentina, il Sassuolo ci offre 1 milione in più e il 20% sulla futura rivendita, mentre la Fiorentina ci offriva solo il 10% sulla rivendita”

LA FIORENTINA SOGNA MOLINA