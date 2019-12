In Uruguay, Sebastian Cristoforo e Maximiliano Olivera sono stati accostati al Peñarol. Ma il club di Montevideo non è in grado di rispondere alle richieste economiche per il centrocampista e il terzino sinistro viola reduce dall’esperienza in prestito all’Olimpia di Asuncion.

La viola ha rifiutato la proposta di rinnovo del prestito e in teoria Maxi Olivera dovrà tornare a Firenze in attesa di una nuova squadra. Nei prossimi giorni il procuratore dei due uruguaiani parlerà con la dirigenza viola per capire il futuro di entrambi i giocatori.