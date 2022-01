TMW, Trattativa in corso per Alvarez alla Fiorentina, Penarol vuole percentuale futura rivendita

Trattativa in corso tra Fiorentina e Penarol per il trasferimento a partire dalla prossima estate in Italia di Agustin Alvarez, attaccante classe 2001 della nazionale uruguaiana. Accordo sulle cifre del trasferimento, sulla base di un’offerta da 13 milioni di euro, ma si sta ancora lavorando sulla percentuale sulla futura rivendita: il Penarol la vorrebbe superiore al 20%, la Fiorentina molto più bassa. Lo riporta TMW

