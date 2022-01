Parla il presidente del Penarol: “Vogliamo dalla Fiorentina percentuale futura rivendita su Alvarez”

La trattativa tra la Fiorentina e il Penarol per Agustin Alvarez è bloccata (LEGGI QUI LE ULTIME). Ovviamente, il desiderio dell’attaccante è quello di vestire la maglia della Fiorentina e dare il grande salto in Europa, ma non è così semplice. Esiste un accordo di massima tra l’attaccante e la Viola, mentre manca l’intesa totale con il Peñarol.

Il problema non riguarda l’offerta per il cartellino (circa 17 milioni di euro compresi bonus), bensì la futura rivendita del cartellino di Alvarez.

La Fiorentina propone il 10%, mentre gli uruguaiani spingono per circa il 30%. La sensazione è che si possa comunque arrivare all’intesa e infatti ne parla Ignacio Ruglio, presidente del Peñarol, in esclusiva ai microfoni di serieanews.com:

“Stiamo trattando. Non siamo economicamente così distanti, ma vogliamo come club la nostra percentuale sulla futura rivendita. In tal senso stiamo lavorando e le negoziazioni proseguiranno anche dopo la chiusura del mercato di gennaio, per l’estate”.

