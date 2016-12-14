Di Marzio: "Corvino vuole Guruceaga, portiere del Penarol"

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio la Fiorentina starebbe puntando al portiere del Peñarol, classe '95, Gastòn Guruceaga. L'estremo difensore ha anche passaporto comunitario, vista la sua...

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio la Fiorentina starebbe puntando al portiere del Peñarol, classe '95, Gastòn Guruceaga. L'estremo difensore ha anche passaporto comunitario, vista la sua seconda nazionalità spagnola. Da battere ci sarebbe la concorrenza della Lazio. Corvino, a quanto pare, non riporrebbe massima fiducia in Ciprian Tatarusanu.