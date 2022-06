Presidente Penarol annuncia di aver ricevuto dall’Italia offerta di 7 milioni per Agustin Alvarez

Il giornalista uruguaiano Sebas Giovanelli ha scritto che il presidente del Penarol Ignacio Ruglio ha informato il consiglio direttivo del club che è arrivata un’offerta dall’Italia per Agustin Alvarez di 7 milioni e mezzo più una percentuale di futura rivendita del 20%. L’attaccante classe 2001 è stato molto vicino a gennaio alla Fiorentina, l’affare poi è sfumato per via del mancato accordo sulla percentuale di futura rivendita destinata al club del Penarol. Resta dunque da capire quale possa essere questo club e se possa essere proprio la Fiorentina.

⚽️ El presidente Ignacio Ruglio informó en Directiva que hay una oferta de Italia por Agustín Álvarez Martínez. 👉 Informa @SebasGiovanelli en 100% Deporte, que le quedaría libre a @OficialCAP, 7.500.000 dólares y el 20% de una plusvalía. pic.twitter.com/ZuOAhdlEQ7 — BUYSAN (@Buysan) June 1, 2022

