Cor. Fio, l’Empoli ha deciso di riscattare Zurkowski a 4.5 milioni, la Fiorentina può riprenderselo a 6

Secondo il Corriere Fiorentino, nella giornata di ieri l’Empoli avrebbe deciso di pagare i 4,5 milioni alla Fiorentina per assicurarsi Zurkowski. Adesso la società viola ha la possibilità di esercitare il contro-riscatto di 6 milioni. La Fiorentina dunque dovrebbe pagare un premio di valorizzazione di un milione e mezzo per riportare a casa un profilo che adesso potrebbe tornare utile in vista delle tre competizioni che la rosa dovrà affrontare.

