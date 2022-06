Di Marzio rivela: “É il Sassuolo il club italiano che ha fatto l’offerta per Agustin Alvarez”. Viola out?

Come riporta sul proprio sito Gianluca Di Marzio, dopo il tentativo della Fiorentina lo scorso gennaio, Agustin Alvarez Martinez potrebbe arrivare in Italia in questa sessione di mercato. Come riportato dall’emittente uruguaiana Sport890, sull’attaccante del Peñarol c’è il Sassuolo, che sta preparando un’offerta di 7,5 milioni per l’attaccante classe 2001, più il 20% sulla futura rivendita. Dopo essere stato il capocannoniere della scorsa edizione della Copa Sudamericana, Agustin Alvarez Martinez è reduce da una prima parte di stagione con 1 gol in 20 presenze tra campionato uruguaiano e Copa Libertadores. El Canario vanta anche 4 presenze e 1 gol con la nazionale maggiore uruguaiana.

