Il Marsiglia scarica Lirola. Dopo la lotta per lasciare la Fiorentina, già finita l’avventura in Francia

È già finita l’avventura di Pol Lirola al Marsiglia? Dopo aver lottato per lasciare la Fiorentina per l’OM, il futuro del terzino è già in bilico. Stando a quanto riportato da Footmercato.net i francesi sarebbero a lavoro per trovare un club al quale vendere Lirola, dopo un solo anno dal suo arrivo in terra francese.