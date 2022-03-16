Brovarone sicuro: "Sono convinto che la Fiorentina prenderà Agustin Alvarez, è un talento puro"

Cabral, Piatek e Agustin Alvarez. Bernardo Brovarone ha parlato del mercato della Fiorentina in attacco e non solo

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha parlato del mercato viola e anche del momento di Cabral, il centravanti brasiliano arrivato dal Basilea ancora non sembra essersi inserito benissimo all'interno del contesto Fiorentina

"Non posso pensare ci sia uno squilibrio tale dal campionato svizzero e quello italiano, Cabral ha segnato ovunque, tanto in Europa League anche e in Europa. Lui è molto bravo di testa, si gira alla grande e tira in porta con una velocità e una potenza enorme. Anche la sorte deve aiutarlo nella ricerca della forma. Lui mi ricorda un piccolo Diego Costa per come duella con il difensore avversario. Oggi non si può dire quale sarà l'attacco della Fiorentina del futuro, io sono tranquillo su Cabral, sarà il nostro centravanti del futuro. 15 milioni per Piatek io non glieli darei mai, lo riscatterei solo se esplode e se fa 10 gol da qui alla fine. Mi piace in serie B Colombo della Spal, che è di proprietà del Milan, anche nel Perugia c'è De Luca che è un animale. Lucca è partito alla grande facendo dei gol belli, è giovane si muove molto bene essendo due metri. Agustin Alvarez mi incanta, sono sicuro che la Fiorentina lo prenderà. La Fiorentina ha una grande virtù perchè Pradè ha preso giocatori che seguiva da tanti anni. Spero che nel prossimo mercato ci sia un netto miglioramento in difesa e in porta" conclude Brovarone.

DE ROON E IL SUO BRUTTO RICORDO DI SAPONARA

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