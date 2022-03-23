Repubblica scrive: "La Fiorentina preferisce prendere Alvarez che riscattare Piatek per 15 milioni"

La Fiorentina ha fatto il suo investimento in attacco, si tratta di Cabral, adesso deve scegliere cosa fare con Piatek. Ne parla Repubblica

Questa mattina La Repubblica parla del riscatto di Krzysztof Piatek: all’Herta Berlino dovrebbero andare 15 milioni ma la Fiorentina sta riflettendo bene sul da farsi. Il giocatore piace a Italiano ma avendo speso in inverno una cifra uguale per Cabral a titolo definitivo ecco che immaginare una trattativa simile anche per il pistolero è molto difficile. Senza scordare poi che Burdisso sta portando avanti da tempo il corteggiamento per il giovane Augustin Alvarez del Penarol e dopo la mancata fumata bianca di gennaio, in estate si cercherà di portare il talento uruguaiano a Firenze. Del resto negli ultimi anni di fronte alla scelta tra un giocatore di 25-26 anni come Piatek e uno del 2001 come Alvarez la Fiorentina ha sempre optato per la seconda opzione.

LA SITUAZIONE DEBITORIA DEI CLUB DI SERIE A

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-al-contrario-di-quasi-tutta-la-serie-a-non-ha-debiti-inter-415-milioni-juventus-215-milioni/169810/