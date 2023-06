Rocio: “Atletico Madrid in grave difficoltà economica, prima di prendere Amrabat devono vendere”

Rocio Rodriguez, giornalista spagnola di Radio Bruno, ha parlato dell’interesse dell’Atletico Madrid su Amrabat, queste le sue parole:

“Dalla Spagna mi hanno detto che l’Atletico Madrid è sotto di tantissimi milioni di euro, prima di comprare Amrabat devono vendere tanti giocatori e cercare di ripianare il debito che hanno, l’interesse c’è ma è da vedere come si può fare questa operazione. L’Atletico Madrid deve tener conto dei parametri economici non della Uefa ma dalla Federazione Spagnola che sono importanti per l’iscrizione al campionato”

