Lady Borja Valero: “Vlahovic ragazzino, sbagliato dire frasi d’amore alla Fiorentina”

La moglie di Borja Valero, Rocio Rodriguez, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sui temi di casa Fiorentina:

“La Fiorentina non si può permettere di lasciare Vlahovic fuori, Italiano fa bene a metterlo titolare. Da quanto ne so, lo staff medico è molto bravo, rimetterà a posto Milenkovic Vlahovic? Ha sbagliato a dire quello che ha detto a Moena, non doveva dichiarare amore alla Fiorentina, ma è un ragazzino, ha pagato l’esperienza. Tra Sottil e Callejon preferisco Callejon, Sottil compie errori che non capisco” conclude Rocio Rodriguez.