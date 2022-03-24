Rocio: "Gol sbagliato da Ikonè? Doveva passarla a Cabral. Al brasiliano Italiano non darà mai 6 partite"

Ai microfoni del Pentasport la giornalista Rocio Rodriguez ha parlato di tutti i temi che tengono banco in casa Fiorentina

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato la giornalista Rocio Rodriguez. Queste le sue parole:

"Gol sbagliato da Ikonè a San Siro? Secondo me doveva passare il pallone a Cabral che era abbastanza libero. Quante possibilità ha la Fiorentina di arrivare in Europa? Secondo me abbiamo il 40% di andare, sono abbastanza ottimista. Cabral? Italiano non da fiducia a un giocatore per 6-7 partite, se non segna rischia di tornare a sedere. Quest'estate avrà più fiducia, ma ora come con Ikonè non si sta fidando molto perchè deve ambientarsi"

LA FIORENTINA VUOLE LE NORMAND

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