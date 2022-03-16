Rocio: "Non mi sta piacendo il gioco della Fiorentina nelle ultime partite, avrei voluto Mayoral"

Tanti temi in casa Fiorentina a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter e dopo la vittoria in casa contro il Bologna, ne parla Rocio Rodriguez

Rocio Rodriguez, giornalista spagnola con ormai la Fiorentina nel cuore, ha parlato a Radio Bruno a pochi giorni da Inter-Fiorentina, le sue parole:

"All'Inter forse un mese fa pensavano di vincere lo scudetto quasi facilmente, sono un pò in difficoltà anche continuo a pensare che siano la rosa più forte del campionato. Per la Fiorentina mi spaventa di più che non vedo una squadra bella come prima, nelle ultime due partite a livello di gioco non è stata la Fiorentina che conoscevamo, tanti lanci lunghi del portiere, vedo un cambiamento in questo senso, magari il cambiamento doveva esserci perchè senza Vlahovic magari è normale. Secondo me finisce 1-1 pari.

Questa squadra si deve abituare a giocare senza Vlahovic ma serve tempo, ma mi fa paura andare a San Siro a giocare adesso contro l'Inter. Contro il Bologna se loro buttavano quei due palloni dentro sarebbe stata diverso. Per l'Inter se non gioca Brozovic per noi sarebbe meglio, è il giocatore più importante dell'Inter, quello che fa la differenza.

Su Cabral non ci siamo, Piatek ha toccato pochi palloni, siamo abituati ad un'altra roba. Tra la Fiorentina e il Real Madrid torneranno a parlare di Odriozola tra fine Aprile e inizio Maggio. Mi preoccupa meno la Roma di Lazio e Atalanta, la Fiorentina deve fare il suo e giocare come sa, senza pensare troppo all'Inter. A Nico Gonzalez fanno tanti falli ma a volte per me dovrebbe stare più in piedi, mi dà l'impressione che cerchi tanto il fallo, ad un certo punto gli arbitri sono più attenti, non sto dicendo che non sia fallo ma deve cercare di stare più in piedi.

Se andiamo in Europa non sarà un'annata deludente, non era questo l'obiettivo, siamo perfettamente in linea, ci andremo il prossimo anno, siamo tranquilli con il nostro allenatore e siamo costruendo bene.

Cambio Modulo? Avevo chiesto se Cabral e Piatek potessero giocare insieme, contro il Bologna pensavo potesse accadere, ma Italiano adesso non cambia modulo. Però è anche vero per cambiare modulo bisogna lavorarci durante la settimana, non è che lo fai cosi di punto in bianco. Probabilmente Italiano non crede che cambiare modulo sia la cosa migliore, vedremo, magari in estate ci lavorerà in ritiro.

Io in questo attacco della Fiorentina ci avrei visto bene Borja Mayoral, ci sarebbe stato meglio. Ho detto che la squadra mi sta piacendo meno a livello di gioco proprio perchè manca il centravanti che gioca con la squadra e si va a prendere la palla. Borja Mayoral a Getafe sta facendo benino, ha già fatto 3 gol. Non so se riscatterei Piatek, vorrei rivederlo bene da qui a fine campionato

Il nuovo stadio mi piace, mi sembra molto elegante cosi, so che sono impopolare ma davvero mi piace. Lo stadio tipo quello del Bayern Monaco non sarebbe centrato molto con Firenze e con il panorama che vediamo qui, non sto dicendo che non è bello quello del Bayern, ma qui ci sarebbe stato poco" conclude Rocio Rodriguez.

SAVIC ANNULLA CRISTIANO RONALDO E LA STAMPA LO ESALTA

https://www.labaroviola.com/la-stampa-incorona-lex-fiorentina-savic-partita-mostruosa-non-concede-neanche-le-briciole-a-cr7/169169/