Rocio: "Ieri mi sono annoiata, la Fiorentina non è bella come all'inizio. Cabral, non una buona partita"

Il giorno dopo la partita tra Fiorentina ed Empoli con la vittoria viola, ha fatto le sue considerazioni Rocio Rodriguez

Rocio Rodriguez ha parlato a Radio Bruno della gara di ieri con la vittoria della Fiorentina contro l'Empoli, le sue parole:

"Mi aspettavo altro gol dopo espulsione, mi sono annoiata, mi aspettavo più spinti e di segnare invece Italiano ha deciso di girare la palla, si giocava la palla in orizzontale. Da 4/5 partite la Fiorentina non è cosi bella ma più solida. Ieri era una partita da vincere, con il cambio di Biraghi con Terzic abbiamo rischiato un po', non ho capito quel cambio. Da Cabral ho visto dei miglioramenti ma non ho visto una buona partita, deve tenere di più il pallone, deve tenere più il pallone, poi se Sottil gli passa la palla cambia anche la valutazione perchè il calcio è cosi. Castrovilli molto meglio ma ancora non è il Castrovilli di una volta, può fare meglio, sta migliorando ma non ha fatto un partitone, fare un partitone è un'altra cosa. I mancati gol di Nico erano un caso, adesso si è sbloccato, forse gli è scattato qualcosa, speriamo che sia il primo di tanti, ne abbiamo bisogno. Ieri per me è stato il migliore in campo"

JOE BARONE HA PARLATO DEL RINNOVO DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/barone-ci-incontreremo-con-italiano-per-il-rinnovo-logo-non-e-il-momento-giusto-per-contestare/171397/