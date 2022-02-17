Rocio Rodriguez: "Amrabat non ha giocato molto bene, sembra così perchè di solito gioca malissimo"

Ai microfoni di Radio Bruno Rocio ha parlato della sfida allo Spezia e della prestazione del centrocampista viola Amrabat

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana la giornalista e moglie di Borja Valero Rocio Rodriguez ha parlato della prestazione contro lo Spezia e in particolare di Amrabat. Queste le sue parole:

"E' un bel periodo sta andando tutto bene. Vittoria con lo Spezia importante, stavi dominando e dopo un errore non ti sei comunque buttato giù. Non amo Amrabat ma ha dimostrato una grande personalità. Non credo però che possa giocare in quel ruolo lì. Non ha giocato molto bene, sembra che abbia fatto benissimo perchè siamo abituati a vederlo a un livello bassissimo"

CABRAL PARLA DELLA SUA AVVENTURA A FIRENZE

https://www.labaroviola.com/cabral-ho-scelto-la-fiorentina-anche-per-andare-ai-mondiali-col-brasile-lottero-per-essere-titolare/165806/