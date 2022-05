Rocio Rodriguez: “Nemmeno Odriozola e la sua famiglia sanno se resteranno alla Fiorentina”

Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole a Radio Bruno:

“La Fiorentina contro la Juventus non ha giocato una partita ottima dal punto di vista tecnico ma serviva vincere e abbiamo vinto. Dò un 8,5 alla Fiorentina per questa stagione, dopo aver venduto Vlahovic e con i nuovi acquisti che non sono entrati bene, è stata una grande impresa quella di arrivare in Europa, un traguardo molto difficile. Torreira? Io non so chi prenderanno al suo posto ma secondo me andava riscattato, era troppo importante in questa Fiorentina. Il futuro di Odriozola? Loro non sanno quello che si farà, non lo sanno, andranno in vacanza e poi vedranno. Il Real Madrid giocherà la finale di Champions League e poi inizierà a pensare alla prossima stagione e quindi si affronterà anche la questione con la Fiorentina per Odriozola”

