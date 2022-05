Nardella annuncia: “Entro il prossimo anno dobbiamo cominciare i lavori per il nuovo Franchi”

Intervenuto dal palco della Hall of Fame del Calcio Italiano, il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato così il rapporto fra la città e il mondo del calcio: “Sono molto contento perché proprio oggi si è tenuto il consiglio direttivo del museo del calcio, con tanti progetti che stiamo portando avanti. Siamo orgogliosi di essere la città degli azzurri e la città della Lega Pro, per noi è un sogno continuo”.

Tra quanti anni si potrà celebrare la Hall of Fame nel nuovo Franchi?

“Abbiamo dei tempi stabiliti, il PNRR stabilisce delle date per cui entro l’anno prossimo dobbiamo cominciare i lavori per costruire il nuovo Franchi senza smarrire la sua identità e la sua storia. Entro il 2026”.

Coverciano sta diventando intanto sempre più vivibile.

“Stiamo finendo la progettazione per costruire una linea della tramvia che arriva a Coverciano in 12-13 minuti dal centro di Firenze”. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI CARLOS FREITAS