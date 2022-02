Rocio sta con la Curva Fiesole: “Devono dire sempre la loro opinione, altrimenti il calcio è morto”

Rocio Rodriguez ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina a due giorni dalla partita contro la Lazio, le sue parole

“I giocatori non soffrono di quello che succede fuori, sono professionisti, magari adesso devono dimostrare che sono bravi anche senza Vlahovic, quindi hanno un pò più di pressione, non toccano nemmeno le parole di Commisso. Cabral deve capire subito dov’è, qualcuno spero che glielo abbia spiegato, a Firenze rappresenti una città intera, mi pare, guardandolo ieri, che lo abbia capito. La Curva ha fatto benissimo a scrivere il comunicato, deve dire la sua, altrimenti il calcio è morto. La cessione di Vlahovic potrebbe essere la svolta per la Fiorentina perchè il gruppo deve dimostrare di valere anche senza di lui” conclude Rocio

