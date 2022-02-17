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Rocio: "Ho chiesto a Borja perchè Ikonè non gioca, mi ha detto che se non sai la lingua è dura"

In casa Fiorentina uno dei temi di discussione è il lento inserimento di Ikonè in squadra, ne ha parlato Rocio Rodriguez

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2022 15:03
Rocio: "Ho chiesto a Borja perchè Ikonè non gioca, mi ha detto che se non sai la lingua è dura" -
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Rocio: "Ho chiesto a Borja perchè Ikonè non gioca, mi ha detto che se non sai la lingua è dura"

slot gacor La giornalista Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, ha parlato a Radio Bruno dell'inserimento lento di Ikonè in squadra, le sue parole:

"Mi sono chiesta perchè Ikonè non gioca ancora, nonostante viene da una squadra importante e dalla Champions League, l’ho chiesto direttamente a Borja, lui mi ha detto che non è facile quando non sai la lingua, in un paese diverso, le stesse difficoltà di Ikonè le sta avendo anche Cabral. Anche io pensavo potesse giocare dall’inizio Ikonè ma Borja mi ha detto che non è assolutamente facile in una città nuova, in una squadra che non conosci e senza sapere la lingua" conclude Rocio.

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