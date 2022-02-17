Cabral sminuisce Vlahovic: "Segnava moltissimo perchè la Fiorentina creava tantissime palle gol"

Cabral è abbastanza sicuro che la Fiorentina non avrà problemi a sostituire Vlahovic perchè le occasioni le creava la squadra

Al media brasiliano uol.com ha parlato il nuovo attaccante della Fiorentina Cabral. Queste le sue parole su Vlahovic: "La Fiorentina ce la farà a rimpiazzare Vlahovic? Se la Fiorentina aveva un attaccante che faceva tanti gol è dovuto al fatto che la squadra crea molto, altrimenti un attaccante non segna".

L'INTERVISTA COMPLETA AL BOMBER VIOLA CABRAL

https://www.labaroviola.com/cabral-ho-scelto-la-fiorentina-anche-per-andare-ai-mondiali-col-brasile-lottero-per-essere-titolare/165806/