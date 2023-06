Rocio Rodriguez: “Mia figlia ha pianto dopo la finale. Fiorentina ha voglia di fare meglio e vincere”

Rocio Rodriguez è intervenuta ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina soffermandosi su ciò che è successo in casa Viola dopo la sconfitta in finale contro il West Ham. Queste le sue parole:

“Successo di tutto in questa settimana; la finale una delusione pazzesca. Più amarezza di delusione. Io dicevo ieri che secondo me la società ha voglia di fare meglio e vincere perchè l’hanno davvero sfiorata ed il prossimo anno ci riproveranno. Quindi io spero in un bel mercato della Fiorentina. Mia figlia ha pianto dopo il West Ham, mi diceva ‘perchè si perde sempre’. I bambini più piccoli di 5 o 6 anni, vedono la Fiorentina arrivare in finale e quindi la tifano.”

LA FIORENTINA PUNTA ORSOLINI: TRATTATIVA AVVIATA CON IL BOLOGNA