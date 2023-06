La Fiorentina inizia a trattare con il Bologna per Orsolini. Si può chiudere con 10/12 milioni

Nelle scorse settimane abbiamo raccontato in esclusiva dei contatti tra l’agente di Riccardo Orsolini e la Fiorentina. Il calciatore del Bologna, con il contratto in scadenza nel 2024, ha chiesto nelle scorse settimane un ingaggio da 2,2 milioni di euro a stagione per prolungare il proprio contratto con la società rossoblù, che a queste cifre non può accontentarlo. Dunque l’esterno dovrà essere ceduto in questa sessione di mercato. Negli ultimi giorni sono partiti i contatti tra la Fiorentina e il Bologna per portarlo in viola.

Un affare che può andare in porto per 10/12 milioni, la metà del suo valore, su questo aspetto pesa naturalmente la scadenza del contratto fra 12 mesi. L’esterno classe 1997 si accontenterebbe di una cifra minore per il suo ingaggio qualora la trattativa dovesse avere buon esito, poco più di 1,5 milioni a stagione. La palla adesso è in mano alla Fiorentina che se decidesse di affondare definitivamente il colpo, in questo momento, non troverebbe molti ostacoli. La Lazio è alla finestra. Per ora.

