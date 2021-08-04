Moglie Valero: "Borja voleva giocare ancora con la viola per salutare i tifosi"

La moglie dello spagnolo ha parlato della nuova vita di suo marito.

Rocio Rodriguez, la moglie dell'ex calciatore della Fiorentina, Borja Valero, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: "Averlo sempre a casa con noi è molto strano, vediamo come accadrà nella nostra vita a settembre. Voleva continuare a giocare con la Fiorentina per salutare e chiudere con i tifosi allo stadio Franchi. Ci ha pensato molto, era pronto per il ritiro. Firenze la sentiamo nostra e ci stiamo molto bene. Spero che prima o poi Borja riuscirà a salutare i tifosi viola, magari con una partita d’addio. Tornerà sicuramente allo stadio Franchi. Il suo futuro? Stiamo valutando tra le offerte di Real Madrid e PSG(scherza)".

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