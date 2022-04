La speranza di Rocio: “Spero che la società ascolti Italiano, lui sa come migliorare la Fiorentina”

Rocio Rodriguez ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la vittoria della Fiorentina a Napoli, queste le parole della giornalista spagnola: “Anche se non dovessimo andare in Europa questa stagione sarà positiva, è il miglior momento della stagione viola. Mi auguro che la società ascolti Italiano quest’estate per il calciomercato, lui ha le idee chiare su come migliorare questa Fiorentina” conclude Rocio.

