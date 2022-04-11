Il video dei tifosi del Napoli devastati: "La Fiorentina ci ha palleggiato in faccia. La storia si ripete"
Non l'hanno presa benissimo i tifosi del Napoli presenti allo stadio la sconfitta contro la Fiorentina, queste le loro reazioni
A cura di Redazione Labaroviola
11 aprile 2022 09:13
La vittoria della Fiorentina allo stadio Maradona di Napoli ha lasciato il segno sigli spalti dello stadio e sui tifosi del Napoli che con grande sincerità hanno ammesso la superiorità mostrata dalla squadra di Italiano. Questo il racconto live della partita e le reazioni avute dai due tifosi
TRECENTO TIFOSI ALLA STAZIONE PER ACCOGLIERE LA SQUADRA
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