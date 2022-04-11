Il video dei tifosi del Napoli devastati: "La Fiorentina ci ha palleggiato in faccia. La storia si ripete"

Non l'hanno presa benissimo i tifosi del Napoli presenti allo stadio la sconfitta contro la Fiorentina, queste le loro reazioni

La vittoria della Fiorentina allo stadio Maradona di Napoli ha lasciato il segno sigli spalti dello stadio e sui tifosi del Napoli che con grande sincerità hanno ammesso la superiorità mostrata dalla squadra di Italiano. Questo il racconto live della partita e le reazioni avute dai due tifosi

TRECENTO TIFOSI ALLA STAZIONE PER ACCOGLIERE LA SQUADRA

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