Rocio Rodriguez rivela: "La Fiorentina ha chiamato il Real Madrid a gennaio per offrirgli Vlahovic"
Dusan Vlahovic al Real Madrid anzichè alla Juventus, è stato questo il tentativo della Fiorentina nel pieno della trattativa con i bianconeri
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 14:03
Nel corso della trasmissione su Radio Bruno, Rocio Rodriguez, ha rivelato un'interessante retroscena su Vlahovic, queste le parole di Rocio: "Ieri la trasmissione radiofonica più importante della Spagna ha detto che a gennaio, nel pieno della trattativa con la Juventus, la Fiorentina ha offerto Vlahovic al Real Madrid, ma da Madrid gli hanno preferito Mbappè" conclude Rocio Rodriguez.
PRADE' SPIEGA IL MOTIVO DEL MANCATO ARRIVO DI JULIAN ALVAREZ
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