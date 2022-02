Pradè spiega su Julian Alvarez: “Quando abbiamo venduto Vlahovic era già dal Manchester City”

Daniele Pradè, nel corso della sua conferenza stampa, ha chiarito anche la trattativa tra la Fiorentina e Julian Alvarez, le sue parole: “Su Julian Alvarez voglio essere molto sincero, si trattava di un calciatore forte che ci piaceva e che abbiamo seguito, ma non l’abbiamo mai “aggredito” perchè avevamo già Vlahovic, quando lo abbiamo venduto, era già del City. Su Agustin Alvarez invece, anche lui ci piace ma il Penarol lo valuta una cifra che per noi è eccessiva in questo momento” conclude Pradè.