Lady Borja Valero: “Mai alla Juventus per rispetto della passione di Firenze. Soldi non sarebbero bastati”

Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero e giornalista di Radio Bruno, ha parlato nel corso della trasmissione in radio, queste le sue parole riguardo la possibilità di andare alla Juventus:

“Alla Juventus non sarebbe sicuramente mai andati. Tutte le scelte le ha sempre fatte Borja e ha sempre deciso sempre e solo lui perchè è il giocatore che deve decidere dove è meglio per lui giocare, lui scende in campo. Però alla Juventus non saremmo mai andati perchè dopo essere stati a Firenze andare li sarebbe stato brutto per la passione che abbiamo vissuto a Firenze e per il rispetto dei tifosi. Se fosse arrivato una grandissima offerta di ingaggio? La scelta sarebbe stata sempre negativa con la Juventus, abbiamo già dimostrato in passato che i soldi per noi non sono stati importanti. Arrivò dalla Cina un’offerta incredibile abbiamo detto di no. Il valore dell’ingaggio conta all’inizio della carriera quando si guadagna molto poco, ma quando arrivi a guadagnare tanto, non sono più i soldi a dire dove devi giocare, soprattutto nel nostro caso dove crediamo di aver raggiunto un livello di vita soddisfacente”

