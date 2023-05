Rocio: “Con Sousa anche Borja si allenava volentieri. Ha cambiato carattere per andare lontano…”

Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, a Radio Bruno ha parlato di Paulo Sousa, il tecnico della Salernitana ed allenatore della Fiorentina. Queste le parole di Rocio:

“Io stravedo per Sousa, è un allenatore preparatissimo, ha uno staff molto bravo, è un professionista sempre in continuo aggiornamento, lavorano molto bene. Io so che tutti i giocatori sono molto contenti con Paulo Sousa, gli allenamenti sono molti divertenti, ti spiega le cose bene, è tatticamente preparato. I giocatori si allenano con lui volentieri, anche Borja faceva volentieri palestra con lui. Lui si era reso conto che quel suo carattere lo aveva limitato tanto, l’ho visto cambiato, è un grandissimo allenatore”

NIENTE SALERNITANA PER AMRABAT